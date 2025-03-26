ЗМІ: Прем'єр Греції та Нетаньягу зустрінуться у Єрусалимі 30 березня

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та його ізраїльський візаві Біньямін Нетаньягу зустрінуться в Єрусалимі в неділю, 30 березня.

Про це агентству Reuters повідомили в середу, 26 березня, два грецьких співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами одного зі співрозмовників, очікується, що порядок денний переговорів буде широким.

Зазначається, що лідери, ймовірно, обговорять війну, зовнішню політику і двосторонні питання, включно із проєктом підводного силового кабелю, який з'єднає континентальну Європу зі Східним Середземномор'ям.

Востаннє представники двох країн зустрічалися в Ізраїлі у 2023 році.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

А на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.