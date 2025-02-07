Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN та інші американські ЗМІ, пише "Європейська правда".

6 лютого Трамп підписав указ про застосування фінансових та візових санкцій проти "осіб та членів їхніх родин, які допомагають розслідуванням МКС проти громадян США або наших союзників".

Четвер раніше вже фігурував у ЗМІ як день, коли Трамп може затвердити таке рішення.

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Розпорядження Трампа стало кроком у відповідь на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт низки топпосадовців Ізраїлю у зв’язку з подіями в секторі Гази, включно з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. США, як відомо, не є країною-учасницею Римського статуту.

Під час своєї першої президентської каденції Трамп вже застосовував перші санкції та візові обмеження проти співробітників МКС через відкриття розслідування щодо можливих воєнних злочинів в Афганістані з боку американського контингенту та афганської армії і злочинів проти людяності з боку "Талібану".

Раніше Палата представників США проголосувала за введення санкцій проти МКС.

У самому Суді побоювалися, що адміністрація Дональда Трампа запровадить обмеження проти нього, не чекаючи голосування в Конгресі.

23 січня Бюро асамблеї держав – учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду висловило занепокоєння намірами США запровадити проти Суду санкції через ордер на арешт Нетаньягу.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.