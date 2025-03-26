СМИ: Премьер Греции и Нетаньяху встретятся в Иерусалиме 30 марта

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и его израильский визави Биньямин Нетаньяху встретятся в Иерусалиме в воскресенье, 30 марта.

Об этом агентству Reuters сообщили в среду, 26 марта, два греческих собеседника, пишет "Европейская правда".

По словам одного из собеседников, ожидается, что повестка дня переговоров будет широкой.

Отмечается, что лидеры, вероятно, обсудят войну, внешнюю политику и двусторонние вопросы, включая проект подводного силового кабеля, который соединит континентальную Европу с Восточным Средиземноморьем.

Последний раз представители двух стран встречались в Израиле в 2023 году.

Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

А в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.