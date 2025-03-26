У Польщі вважають, що країні вистачить снарядів на тиждень-два війни з Росією

Голова Бюро національної безпеки генерал Даріуш Луковський Польщі вважає, що країна буде здатна відбивати потенційний напад Росії тиждень-два, адже лише на цей період вистачить снарядів.

Про це він сказав у інтерв'ю Polsat News, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, як довго Польща зможе захищатися від можливої російської агресії, Луковський заявив, що "оборону можна було б здійснювати протягом тижня-двох з сьогоднішнім рівнем поставок".

"Я думаю, що, залежно від того, як буде вестися ця боротьба, цю оборону можна було б здійснювати протягом тижня або двох з сьогоднішнім рівнем постачання", – сказав він.

Керівник Бюро національної безпеки Польщі зазначив, що країна перебуває в етапі, коли "ми відкладаємо цю загрозу", і водночас, на його думку, Польща щодня нарощує потенціал збройних сил.

"Ми сподіваємося, що за два-три роки, які ми виграємо завдяки тому, що Україна чинить опір, ми відновимо достатній потенціал, щоб реально бути здатними протистояти російській агресії", – наголосив польський генерал.

Також він згадав про поточний стан боєприпасів, які є у розпорядженні польської армії. Його запитали, чи справді цих запасів може вистачити лише на п'ять днів війни.

"Це можливо в багатьох сферах, типах боєприпасів, але ми не можемо сказати, що у нас однакова ситуація з усіма видами ресурсів", – відповів він та уточнив, що це залежить від того, "про які бойові ресурси ми говоримо".

Відтак у цьому контексті він нагадав, що польська армія "все ще має на озброєнні стару техніку, в основному застарілі технології, для яких більше не виробляють бойові ресурси."

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що слід враховувати можливість "ширшої агресії до кінця десятиліття" з боку Росії.

А Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.