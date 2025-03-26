В Польше считают, что стране хватит снарядов на неделю-две войны с РФ

Глава Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковский Польши считает, что страна будет способна отражать потенциальное нападение России неделю-две, ведь только на этот период хватит снарядов.

Об этом он сказал в интервью Polsat News, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, как долго Польша сможет защищаться от возможной российской агрессии, Луковский заявил, что "оборону можно было бы осуществлять в течение недели-двух с сегодняшним уровнем поставок".

"Я думаю, что, в зависимости от того, как будет вестись эта борьба, эту оборону можно было бы осуществлять в течение недели или двух с сегодняшним уровнем снабжения", – сказал он.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши отметил, что страна находится в этапе, когда "мы откладываем эту угрозу", и в то же время, по его мнению, Польша ежедневно наращиваем потенциал вооруженных сил.

"Мы надеемся, что за два-три года, которые мы выиграем благодаря тому, что Украина сопротивляется, мы восстановим достаточный потенциал, чтобы реально быть способными противостоять российской агрессии", – подчеркнул польский генерал.

Также он упомянул о текущем состоянии боеприпасов, которые есть в распоряжении польской армии. Его спросили, действительно ли этих запасов может хватить только на пять дней войны.

"Это возможно во многих сферах, типах боеприпасов, но мы не можем сказать, что у нас одинаковая ситуация со всеми видами ресурсов", – ответил он и уточнил, что это зависит от того, „о каких боевых ресурсах мы говорим".

Поэтому в этом контексте он напомнил, что польская армия "все еще имеет на вооружении старую технику, в основном устаревшие технологии, для которых больше не производят боевые ресурсы."

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что следует учитывать возможность "более широкой агрессии до конца десятилетия" со стороны России.

А Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Россией и Беларусью.