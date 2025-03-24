Глава МЗС Польщі попередив про ризик "ширшої агресії" Росії до кінця десятиліття

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що слід враховувати можливість "ширшої агресії до кінця десятиліття" з боку Росії.

Про це він сказав у інтерв’ю TOK FM, пише "Європейська правда".

На думку Сікорського, Росія поки що не здатна перемогти Україну самотужки.

"Але якби Україна була змушена капітулювати – якщо, наприклад, Росія заволоділа би промисловими та людськими ресурсами України, українською армією – баланс сил зміниться", – сказав він.

Відтак за його словами, слід враховувати можливість "ширшої агресії до кінця десятиліття".

Втім, Сікорський висловив сподівання, що переговори, які тривають у Саудівській Аравії між Україною, США та Росією, можуть принести прорив.

"Україна не є пасивною жертвою агресії. Вона бореться і має союзників, серед яких Європейський Союз та Польща", – наголосив він.

Також очільник польського МЗС підкреслив, що ключовою метою міжнародної спільноти має бути захист українського суверенітету.

"Найголовніше, щоб Україна вижила як країна, яка сама обирає своїх лідерів, контролює більшу частину своєї території та приймає рішення про напрямки інтеграції", – додав він.

Як відомо, 24 березня у Саудівській Аравії почались перемовини американської та російської делегацій. Перед цим 23 березня в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.

В МЗС України розповідали, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

Перед обговоренням міністр оборони Рустем Умєров, що входив до української делегації, казав, що зустріч буде більшою мірою технічною і до української делегації входять експерти з енергетичних питань та військові з морської і повітряної компоненти.

За підсумками перемовин Умєров повідомив, що розмова з американською делегацією у Саудівській Аравії була "продуктивною і сфокусованою", не вдаючися у деталі.