Трамп: ніщо в чаті Signal не скомпрометувало атаку, але, хтось, можливо, "облажався"

Президент США Дональд Трамп у середу наполіг на тому, що в переписці між його командою у месенджері Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани атаки в Ємені, хоча він і визнав, що хтось, можливо, "облажався".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Трамп виступив з коментарями після того, як журнал The Atlantic опублікував нові повідомлення із розмови в чаті, в тому числі – від міністра оборони Піта Гегсета з конкретним часом і способами авіаударів по Ємену.

"Там не було деталей, і там не було нічого компрометуючого, і це не вплинуло на атаку, яка була дуже успішною", – сказав Трамп під час телефонного інтерв'ю The Vince Show.

"Це була дуже, дуже успішна атака", – продовжив Дональд Трамп у ранковому інтерв'ю.

Він назвав цей епізод технічною помилкою, а не витоком секретної інформації. "Або хтось у моїй групі або облажався, або це поганий сигнал", – сказав він.

Трамп додав, що ця ситуація буде з’ясована.

"Це не має великого значення, окрім того, що ви хочете з'ясувати, хто це зробив і як вони це зробили, тому що ви не хочете, щоб це сталося в майбутньому, ви не можете цього допустити", – додав він.

Пізніше Трамп сказав, що "дуже невинний співробітник" міг дозволити журналісту Джеффрі Голдбергу увійти в чат. "Я думаю, що ми дуже швидко докопаємося до суті. І це, це насправді не така вже й велика справа", – сказав він.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу Голдберга у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Оскільки в останні дні президент Дональд Трамп і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, видання The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.