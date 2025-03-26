Трамп: ничто в чате Signal не скомпрометировало атаку, но, кто-то, возможно, "облажался"

Президент США Дональд Трамп в среду настоял на том, что в переписке между его командой в мессенджере Signal не было ничего, что могло бы "скомпрометировать" планы атаки в Йемене, хотя он и признал, что кто-то, возможно, "облажался".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Трамп выступил с комментариями после того, как журнал The Atlantic опубликовал новые сообщения из разговора в чате, в том числе – от министра обороны Пита Гегсета с конкретным временем и способами авиаударов по Йемену.

"Там не было деталей, и там не было ничего компрометирующего, и это не повлияло на атаку, которая была очень успешной", – сказал Трамп во время телефонного интервью The Vince Show.

"Это была очень, очень успешная атака", – продолжил Дональд Трамп в утреннем интервью.

Он назвал этот эпизод технической ошибкой, а не утечкой секретной информации. "Либо кто-то в моей группе либо облажался, либо это плохой сигнал", – сказал он.

Трамп добавил, что эта ситуация будет выяснена.

"Это не имеет большого значения, кроме того, что вы хотите выяснить, кто это сделал и как они это сделали, потому что вы не хотите, чтобы это произошло в будущем, вы не можете этого допустить", – добавил он.

Позже Трамп сказал, что "очень невинный сотрудник" мог позволить журналисту Джеффри Голдбергу войти в чат. "Я думаю, что мы очень быстро докопаемся до сути. И это, это на самом деле не такое уж и большое дело", – сказал он.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление Голдберга в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

Поскольку в последние дни президент Дональд Трамп и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, издание The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, которая наносила удары по Йемену.