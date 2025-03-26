Праві кандидати в президенти Польщі домовились не критикувати одне одного

Штаби правих кандидатів у президенти Польщі Кароля Навроцького і Славоміра Менцена уклали "неписаний пакт про ненапад", який передбачає відмову від взаємної критики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У виборчому штабі Навроцького – якого підтримує колишня партія влади "Право і справедливість" – переважає переконання, що до другого туру виборів вийде саме їхній кандидат, а не Менцен, що нині нарощує рейтинг.

Перед початком кампанії у "ПіС" найбільше остерігались, що третє місце в першому турі виборів посяде Шимон Головня – спікер Сейму та лідер ліберальної "Польщі 2050".

У такому разі його голоси перейшли б висуванцю партії влади "Громадянська платформа", меру Варшави Рафалу Тшасковському і гарантували б йому перемогу в другому турі, пише RMF FM.

Тепер же у штабі Навроцького готуються до варіанту, за якого їхній кандидат буде другим, а третім стане висуванець ультраправої "Конфедерації" Менцен – виборці якого підтримають саме Навроцького в другому турі.

"Саме тому штаби обох кандидатів не критикують один одного, не встромляють шпильки публічно, тим більше, що все більше неофіційних розмов про потенційну коаліцію "ПіС" і "Конфедерації" на наступних парламентських виборах", – пише RMF FM.

Видання зазначає, рішення штабів викликає подив саме через нещодавні результати опитувань, які показують мінімальний відрив між Менценом і Навроцьким.

Деякі опитування навіть пророкують друге місце саме кандидату від "Конфедерації", а не "ПіС".

Детальніше про Менцена читайте у статті Альтернатива для Польщі: як антиукраїнський політик отримав шанс стати президентом.