У Польщі рейтинг антиукраїнської "Конфедерації" перевищив 20%

У Польщі "Громадянська коаліція" прем'єра Дональда Туска має найбільшу підтримку, однак її найближчого суперника, партію "Право і справедливість", наздоганяє антиукраїнська партія "Конфедерація".

Про це свідчить опитування, проведене компанією Opinia24 для RMF FM, передає "Європейська правда".

Якби парламентські вибори відбулися цієї неділі, "Громадянська коаліція" перемогла б з 34% підтримки. Друге місце посіла б партія "Право і справедливість", яка отримала б 26,3% голосів.

Привертає увагу третє місце на п'єдесталі, яке знову належить "Конфедерації" – цього разу, щоправда, про підтримку цієї партії заявили вже 21,4% тих, хто має право голосу.

Варто зазначити, що "Конфедерація" вже кілька місяців демонструє чітку тенденцію до зростання, загальний приріст з грудня 2024 року склав понад 7 відсоткових пунктів.

"Третій шлях" може розраховувати на 6,7% голосів, "Нові ліві" – на 4,8%, а партія "Разом" – на 2,4%.

Опитування також показує, що "ПіС" повністю втрачає підтримку наймолодшої групи виборців, віком 18-29 років.

Крім того, партія продовжує втрачати підтримку серед чоловіків (наразі 24% порівняно з 28% в опитуванні місяць тому).

Протилежна тенденція спостерігається у "Конфедерації", яка приваблює молодих виборців – її вже підтримують 54% 18-29-річних (порівняно з 35% у лютому цього року та 29% у січні цього року).

З кожним місяцем вона також отримує все більше прихильників серед чоловіків – зараз 31% (у порівнянні з 23% місяць тому).

Варто зазначити, що результати, представлені в останньому опитуванні, відображають закономірності, які спостерігаються в протистоянні між кандидатами партій на посаду президента, а саме Каролем Навроцьким та Славоміром Менценом.

Згідно з останнім опитуванням дослідницької компанії Opinia24 для RMF FM, більшість поляків хочуть проголосувати за Рафала Тшасковського в першому турі президентських виборів. Кандидата підтримують 32% опитаних.

Однак найцікавіші речі відбуваються в боротьбі за друге місце, яке має дати перепустку до другого туру виборів. Нинішньому другому кандидату Каролю Навроцькому явно загрожує Славомір Менцен. За кандидата, якого підтримує "ПіС", хочуть проголосувати 19,5% респондентів, тоді як за лідера "Конфедерації" – 18,9%.

Нагадаємо, Менцен відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де записав провокативне відео, назвавши Степана Бандеру "терористом, який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків".

Міністерство закордонних справ засудило провокаційні заяви Менцена і натякнуло на можливі заходи у відповідь.

Детальніше про кандидата в президенти від "Конфедерації" читайте у статті Альтернатива для Польщі: як антиукраїнський політик отримав шанс стати президентом.