Правые кандидаты в президенты Польши договорились не критиковать друг друга

Штабы правых кандидатов в президенты Польши Кароля Навроцкого и Славомира Менцена заключили "неписаный пакт о ненападении", который предусматривает отказ от взаимной критики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В избирательном штабе Навроцкого – которого поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость" – преобладает убеждение, что во второй тур выборов выйдет именно их кандидат, а не Менцен, который сейчас наращивает рейтинг.

Перед началом кампании в "ПиС" больше всего опасались, что третье место в первом туре выборов займет Шимон Головня – спикер Сейма и лидер либеральной "Польши 2050".

В таком случае его голоса перешли бы выдвиженцу партии власти "Гражданская платформа", мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому и гарантировали бы ему победу во втором туре, пишет RMF FM.

Теперь же в штабе Навроцкого готовятся к варианту, при котором их кандидат будет вторым, а третьим станет выдвиженец ультраправой "Конфедерации" Менцен – избиратели которого поддержат именно Навроцкого во втором туре.

"Именно поэтому штабы обоих кандидатов не критикуют друг друга, не втыкают колкости публично, тем более, что все больше неофициальных разговоров о потенциальной коалиции "ПиС" и "Конфедерации" на следующих парламентских выборах", – пишет RMF FM.

Издание отмечает, решение штабов вызывает удивление именно из-за недавних результатов опросов, которые показывают минимальный отрыв между Менценом и Навроцким.

Некоторые опросы даже предсказывают второе место именно кандидату от "Конфедерации", а не "ПиС".

Подробнее о Менцене читайте в статье Альтернатива для Польши: как антиукраинский политик получил шанс стать президентом.