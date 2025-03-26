Віткофф заперечив, що сидів у скандальному чаті Signal під час поїздки до РФ

Посланник президента США Стів Віткофф заперечив, що порушив національну безпеку під час візиту до Москви, коли нібито був доданий до чату в месенджері Signal для обговорення ударів по хуситах у Ємені.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар Віткофф розмістив на Х.

Посланник Трампа коментував статтю у Wall Street Journal, де стверджувалось, що він той отримував повідомлення з чату в додатку Signal, перебуваючи в Москві. Про це писали й інші американські ЗМІ.

"У мене з собою був лише захищений телефон, наданий урядом для особливих випадків, коли ви подорожуєте в регіони, де ви не хочете, щоб до ваших пристроїв отримали несанкціонований доступ", – стверджує Віткофф.

Він наголосив, що не мав доступу до особистого мобільного телефона.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт так само заявила, що уряд США видав посланцю Трампа засіб для захищеного зв'язку, і звинуватила WSJ у намаганні "зашкодити" Віткоффу, якого назвала "великим патріотом".

Інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу редактора Голдберга у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.