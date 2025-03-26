Уиткофф отрицает, что сидел в скандальном чате Signal во время поездки в РФ

Посланник президента США Стив Уиткофф отрицает, что нарушил национальную безопасность во время визита в Москву, когда якобы был добавлен в чат в мессенджере Signal для обсуждения ударов по хуситам в Йемене.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий Уиткофф разместил на Х.

Посланник Трампа комментировал статью в Wall Street Journal, где утверждалось, что он тот получал сообщения из чата в приложении Signal, находясь в Москве. Об этом писали и другие американские СМИ.

"У меня с собой был только защищенный телефон, предоставленный правительством для особых случаев, когда вы путешествуете в регионы, где вы не хотите, чтобы к вашим устройствам получили несанкционированный доступ", – утверждает Уиткофф.

Он подчеркнул, что не имел доступа к личному мобильному телефону.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт так же заявила, что правительство США выдало посланнику Трампа средство для защищенной связи, и обвинила WSJ в попытке "навредить" Уиткоффу, которого назвала "великим патриотом".

Инцидент начался на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности ошибочно добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление редактора Голдберга в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовала статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.