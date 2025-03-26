Білий дім: Трамп і далі довіряє членам адміністрації, які спілкувались у Signal

У Білому домі відкинули спекуляції про можливі звільнення членів адміністрації Дональда Трампа, які фігурували в листуванні в месенджері Signal стосовно ударів по хуситах у Ємені.

Про це на брифінгу 26 березня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає "Європейська правда".

У Левітт запитали про перспективу звільнень посадовців, які фігурували у листуванні в Signal.

"Я щойно говорила з президентом, і він продовжує довіряти своїй команді національної безпеки", – відповіла на це речниця.

Нагадаємо, інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки Майкл Волц помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу редактора Голдберга у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.

Сам Трамп тим часом наполягає, що в переписці між його командою у Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани атаки в Ємені, хоча він і визнав, що хтось, можливо, "облажався".