Белый дом: Трамп продолжает доверять членам администрации, которые общались в Signal

В Белом доме отвергли спекуляции о возможном увольнении членов администрации Дональда Трампа, которые фигурировали в переписке в мессенджере Signal относительно ударов по хуситам в Йемене.

Об этом на брифинге 26 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает "Европейская правда".

У Левитт спросили о перспективе увольнений должностных лиц, которые фигурировали в переписке в Signal.

"Я только что говорила с президентом, и он продолжает доверять своей команде национальной безопасности", – ответила на это пресс-секретарь.

Напомним, инцидент начался на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Волц ошибочно добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Волц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление редактора Голдберга в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.

Сам Трамп тем временем настаивает, что в переписке между его командой в Signal не было ничего, что могло бы "скомпрометировать" планы атаки в Йемене, хотя он и признал, что кто-то, возможно, "облажался".