Як "фактор Трампа" впливає на політику Італії і що це змінює для України

Повернення Дональда Трампа у Білий дім "окрилило" багато правих та ультраправих політиків у Європі.

Не стала виключенням й Італія, проте зі своєю специфікою.

Чинна прем'єрка Джорджа Мелоні, яка представляє право-консервативний спектр італійської політики, від самого початку непогано ладить із командою нового президента США.

Але, схоже, що в Італії в Дональда Трампа може з’явитися новий фаворит.

Про те, чому заступник прем’єрки та відомий "друг Путіна" Маттео Сальвіні може стати більш перспективним італійським партнером в очах Трампа, читайте в статті представниці Центру геополітики Кембриджського університету Вікторії Вдовиченко Обігнати Мелоні: хто в Італії прагне стати "кращим другом Трампа" та що це може змінити. Далі – стислий її виклад.

15-хвилинна телефонна розмова Маттео Сальвіні з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відбулася 21 березня. Італійський політик не погодив її ані з прем’єркою, ані з главою Міністерства закордонних справ Італії.

Як зазначили в партії "Ліга", лідером якої є Сальвіні, політики обговорили чимало тем: від нелегальної міграції до "Made in Italy", й аж до важливості встановлення американського супутникового зв'язку, натякаючи на "старлінки" Ілона Маска.

Наступним кроком має стати вже анонсована поїздка італійського політика до Вашингтона. І хоча наразі не має ані дати, ані програми поїздки, напевно, вона відбудеться вже незабаром.

Опозиція одразу побачила в планах лідера партії "Ліга" відвідати США прояв "внутрішньої війни" з прем’єркою Джорджею Мелоні, яка щойно повернулася з Європейської Ради й готується до візиту до Білого дому.

Сальвіні приписують спробу "випередити" Мелоні перед зустріччю "коаліції рішучих", ініційованою президентом Франції Емманюелем Макроном якраз цього тижня.

Звичайно, що Сальвіні відкидає такі звинувачення та запевняє – "уряд сильніший і стабільніший, аніж будь-коли".

Головний козир Сальвіні – він був єдиним італійським політичним лідером, який відкрито та демонстративно поставив на перемогу Трампа. У Вашингтоні цього точно не забули.

Після розмови із Венсом, Маттео Сальвіні хвалив "миротворчі" зусилля Трампа й вкотре рішуче розкритикував безпекову ініціативу "Rearm Europe" президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Класичний "євроскептицизм", що проявляється у критиці євроінституцій, є давнім надбанням правоцентристських партій, зокрема й партії "Ліга". Італійські журналісти, при цьому, вказують на своєрідне політичне та ідеологічне "співпадіння" таких італійських партій з антиєвропейською риторикою Республіканської партії США.

І навіть гасла про "America First" перегукуються із гаслом партії "Ліга" "Італійці – передусім".

Та експерти влучно зауважують, що спільність такого бачення має стратегічну проблему для "Ліги": що Сальвіні скаже тисячам дрібних і середніх підприємців, які сьогодні стурбовані загрозою нових американських мит на їхній експорт?

Втім, ці мита можуть стати проблемою для прем’єрки Мелоні, але не для її заступника. Він зможе позиціонувати себе, як єдиний італійський лідер, здатний домовитися із Трампом.

Вочевидь, Сальвіні буде позиціонувати себе як ще один "європейський Трамп", тим самим кидаючи виклик "проукраїнській" Джорджі Мелоні.

Тим часом прем’єрка намагається поєднати курс на підтримку України, бажання співіснувати у "коаліції рішучих" із новими реаліями у Білому домі.

Та чи вдасться італійській прем’єрці й надалі сидіти у цьому "шпагаті"? Особливо, якщо Дональд Трамп вирішить, що в її уряді є політики, які більш відповідають новому американському баченню геополітичних змін.

Докладніше – в матеріалі Вікторії Вдовиченко Обігнати Мелоні: хто в Італії прагне стати "кращим другом Трампа" та що це може змінити.