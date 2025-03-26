Обігнати Мелоні: хто в Італії прагне стати "кращим другом Трампа" та що це може змінити

Повернення Дональда Трампа у Білий дім "окрилило" багато правих та ультраправих політиків у Європі.

Не стала виключенням й Італія, проте зі своєю специфікою.

Річ у тому, що чинна прем'єра Джорджа Мелоні представляє право-консервативний спектр італійської політики (а на думку деяких опонентів – і взагалі ультраправий), і від самого початку непогано ладить із командою нового президента США.

Достатньо згадати, що Мелоні була в дуже короткому списку світових лідерів, що отримали запрошення на інавгурацію Трампа.

Втім, це не гарантує збереження добрих відносин із Трампом навіть у найближчому майбутньому.

Річ у тім, що завжди знайдеться політик, який спробує бути "ще правішим", намагаючись стати більш перспективним партнером в очах Трампа. І цим політиком в Італії виявився Маттео Сальвіні, заступник голови італійського уряду, лідер партії "Ліга" та відомий "друг Путіна".

21 березня Сальвіні поспілкувався телефоном із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом – причому без погодження ані з головою уряду, ані з міністром закордонних справ Антоніо Таяні.

Саме тому цей крок став шоком – італійські ЗМІ охрестили його дії як "паралельну дипломатію", звинувативши Сальвіні у намаганні "випередити" прем'єрку Мелоні. І не лише із датами візиту до Вашингтона.

Ставка на Трампа

"У центрі надзвичайно теплої та предметної розмови були можливості співпраці між двома країнами: Сальвіні висловив зацікавлення у здійсненні місії до США разом із підприємцями та інвесторами. Мета: зміцнення партнерства між Римом і Вашингтоном", – розповідається у заяві партії "Ліга" про 15-хвилинну телефонну розмову Сальвіні із Венсом.

За цей час політики обговорили чимало тем: від нелегальної міграції до "Made in Italy", й аж до важливості встановлення американського супутникового зв'язку, натякаючи на "старлінки" Ілона Маска.

Зв’язки на рівні партій та особисто між Сальвіні та Трампом, які виникли, можливо, епізодично ще за часів першого президентства Дональда Трампа, тепер отримали новий етап розвитку.

Це стало очевидним минулого місяця під час спілкування італійського політика із Рудольфом Джуліані, а також Паоло Замполлі – підприємцем й неформальним посланцем Трампа в Італії, який прикріпив на піджак Сальвіні значок із написом "47-й президент" (тобто – Трамп).

І от нарешті – телефонна розмова з Джей Ді Венсом, що відбулася минулої суботи.

Наступним кроком має стати вже анонсована поїздка Сальвіні до Вашингтона. Щоправда, яка наразі не має ані дати, ані програми. Але, напевно, відбудеться вже незабаром.

Опозиція одразу побачила в цьому акті прояв "внутрішньої війни" між Сальвіні та прем’єркою Мелоні, яка щойно повернулася з Європейської Ради й готується до візиту до Білого дому.

Сальвіні приписують спробу "випередити" Мелоні перед зустріччю "коаліції рішучих",

ініційованою президентом Франції Емманюелем Макроном якраз цього тижня.

Звичайно, що Сальвіні відкидає такі звинувачення та запевняє – "уряд сильніший і стабільніший, аніж будь-коли".

Одне очевидно точно: Сальвіні був єдиним італійським політичним лідером, який відкрито та демонстративно поставив на перемогу Трампа.

І у Вашингтоні цього точно не забули, приділяючи йому особливу увагу в трансатлантичних відносинах, адже Сальвіні є не лише членом уряду, а й лідером партії керівної коаліції.

Перегони Рим-Вашингтон

Класичний "євроскептицизм", що проявляється у критиці євроінституцій, зокрема – щодо недостатньої допомоги Італії у часи фінансової кризи, а потім – й "ковіду, а також у "загальмованості" процедур інституцій ЄС, є давнім надбанням правоцентристських партій, зокрема й "Ліги".

Італійські журналісти, при цьому, вказують, що своєрідне політичне та ідеологічне "співпадіння" таких італійських партій з антиєвропейською риторикою Республіканської партії об’єднало географічно кожну із країн: так думають південні регіони Італії та півдня США.

А наразі італійці в цілому мають найбільший відсоток євроскептиків серед країн ЄС – їх частка складає аж 31%.

При цьому, італійці передусім думають про збереження конкурентоспроможності, економіки та промисловості і водночас – про меншу кількість видатків на оборону.

У світогляді Трампа Європа стає тією, яка живе понад свої можливості завдяки грошам американських платників податків: від підтримки США під час Другої світової війни до плану Маршалла й фінансування оборони Європи за рахунок США.

Це переконання "природним" чином збігається з позицією європейських політичних сил, які поділяють подібний світогляд. Тому не дивують телефонні розмови між Маттео Сальвіні та Венсом. І навіть гасла про "America First" перегукуються із гаслом партії "Ліга" "Італійці – передусім".

Італійські експерти влучно зауважують, що спільність такого бачення має стратегічну проблему для "Ліги": що Сальвіні скаже тисячам дрібних і середніх підприємців Півночі, а особливо Північного Сходу – регіону, де "Ліга" має найбільшу підтримку – які сьогодні стурбовані загрозою нових американських мит на їхній експорт?

Втім, ці мита можуть стати проблемою для Мелоні, і навпаки – дати Сальвіні шанс на ривок.

Якщо, звісно, його візит у Вашингтон буде вдалим настільки, що можна буде позиціонувати себе, як єдиного італійського лідера, здатного домовитися із Трампом.

"Шпагат" щодо підтримки України

Чи варто нам хвилюватися, що іще одна країна в Європі стане "протрампівською"?

Тут потрібно подивитися ширше як саме змінюється публічна позиція італійських політиків щодо України.

Це уже доконаний факт, що і Мелоні, і Сальвіні, і ще один віцепрем’єр, глава МЗС і секретар партії "Вперед, Італіє" Антоніо Таяні – всі одностайно висловилися проти відправки європейських військ в Україну.

Після розмови із Венсом, Маттео Сальвіні хвалив "миротворчі" зусилля Трампа й вкотре рішуче розкритикував безпекову ініціативу "Rearm Europe" президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Трамп веде діалог із Путіним, із Зеленським, зустрічаються делегації, говорять про перемир’я, припинення вогню, роззброєння. І поки Трамп і Путін обговорюють, як зупинити ракети, інші говорять про створення європейської армії, про витрати 800 мільярдів євро на закупівлю зброї. Це – безумство, це – ганьба",– заявляє він.

Вочевидь, Сальвіні намагається позиціонувати себе як ще одного "європейського Трампа".

Кидаючи тим самим виклик Джорджі Мелоні.

І таке позиціонування цілком влаштовує команду Трампа. "Сальвіні стане ключовою фігурою у відносинах між Італією та США",– пише у мережі Х Андреа Строппа, представник Ілона Маска в Італії. Та додає, що "американська адміністрація його високо цінує: ще з 2016 року Сальвіні підтримує політику президента Трампа".

А які заяви робить сама прем’єр-міністр Джорджа Мелоні?

Вона все ще залишається "проукраїнською" і виступ в італійському парламенті минулого тижня це підтвердив. Проте, висуває власні геополітично-креативні ідеї. Зокрема, пропонує для України поширення статті 5 Вашингтонського договору без набуття Україною членства в НАТО.

"Передбачається, – пояснює італійська прем’єрка, – активізація гарантій безпеки між Україною та державами, які бажають їх підписати, за зразком механізму статті 5 Північноатлантичного договору. І це не обов’язково означає вступ Києва до НАТО".

Мелоні також підкреслила що держави, які приєднаються до такого формату угоди із Києвом, зможуть розраховувати на українську армію для власного захисту, армію, що є найсильнішою з точки зору бойового досвіду в Європі.

Такі заяви Мелоні є спробою поєднати курс на підтримку України, бажання співіснувати у "коаліції рішучих" із новими реаліями у Білому домі.

Не дивно, що в італійському парламенті, де Мелоні розповідала про деталі своєї безпекової ініціативи для України, не усі зрозуміли, що малося на увазі.

Одні представники партії розуміють такий формат виключно у співпраці з американцями, інші – мислять більш позитивно, оскільки вважають, що стаття 5 Вашингтонського договору "слабша" у порівнянні зі статтею 42.7 Договору про Європейський Союз, що напряму вказує застосування сили.

Наразі Італія демонструє, що здатна існувати навіть в такому геополітичному "шпагаті". Не підтримуючи ініціативи про збільшення видатків на оборону, та щодо збільшення військової допомоги Києву, але одночасно сприяючи "українським" контрактам для оборонного гіганта "Леонардо".

А рейтинг Мелоні наразі достатньо високий, щоб не боятися дострокових виборів.

Проте чи вдасться італійській прем’єрці й надалі сидіти у цьому "шпагаті", якщо Дональд Трамп вирішить, що в її уряді є політики, які більш відповідають новому американському баченню геополітичних змін?

Авторка: Вікторія Вдовиченко,

співдиректорка програми ʼМайбутнє Україниʼ, Центр геополітики Кембриджського університету