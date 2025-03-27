Как "фактор Трампа" влияет на политику Италии и что это меняет для Украины

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом "окрылило" много правых и ультраправых политиков в Европе.

Не стала исключением и Италия, однако со своей спецификой.

Действующий премьер Джорджа Мелони, представляющая право-консервативный спектр итальянской политики, изначально неплохо ладит с командой нового президента США.

Но, похоже, что в Италии у Дональда Трампа может появиться новый фаворит.

О том, почему заместитель премьера и известный "друг Путина" Маттео Сальвини может стать более перспективным итальянским партнером в глазах Трампа, читайте в статье представительницы Центра геополитики Кембриджского университета Виктории Вдовиченко Обогнать Мелони: кто в Италии стремится стать "лучшим другом Трампа" и что это может изменить. Далее – краткое ее изложение.

15-минутный телефонный разговор Маттео Сальвини с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом состоялся 21 марта. Итальянский политик не согласовал его ни с премьером, ни с главой Министерства иностранных дел Италии.

Как отметили в партии "Лига", лидером которой является Сальвини, политики обсудили немало тем: от нелегальной миграции до "Made in Italy", и вплоть до важности установления американской спутниковой связи, намекая на "старлинки" Илона Маска.

Следующим шагом должна стать уже анонсированная поездка итальянского политика в Вашингтон. И хотя пока нет ни даты, ни программы поездки, наверное, она состоится уже вскоре.

Оппозиция сразу увидела в планах лидера партии "Лига" посетить США проявление "внутренней войны" с премьером Джорджей Мелони, которая только что вернулась из Европейского Совета и готовится к визиту в Белый дом.

Сальвини приписывают попытку "опередить" Мелони перед встречей "коалиции решительных", инициированной президентом Франции Эмманюэлем Макроном как раз на этой неделе.

Конечно, Сальвини отвергает такие обвинения и уверяет – "правительство сильнее и стабильнее, чем когда-либо".

Главный козырь Сальвини – он был единственным итальянским политическим лидером, который открыто и демонстративно поставил на победу Трампа. В Вашингтоне этого точно не забыли.

После разговора с Вэнсом Маттео Сальвини хвалил "миротворческие" усилия Трампа и в очередной раз решительно раскритиковал инициативу по безопасности "Rearm Europe" президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Классический "евроскептицизм", проявляющийся в критике евроинститутов, является давним достоянием правоцентристских партий, в том числе и партии "Лига". Итальянские журналисты, при этом, указывают на своеобразное политическое и идеологическое "совпадение" таких итальянских партий с антиевропейской риторикой Республиканской партии США.

И даже лозунги об "America First" перекликаются с лозунгом партии "Лига" "Итальянцы – прежде всего".

Но эксперты метко замечают, что общность такого видения имеет стратегическую проблему для "Лиги": что Сальвини скажет тысячам мелких и средних предпринимателей, которые сегодня обеспокоены угрозой новых американских пошлин на их экспорт?

Впрочем, эти пошлины могут стать проблемой для премьера Мелони, но не для ее заместителя. Он сможет позиционировать себя, как единственный итальянский лидер, способный договориться с Трампом.

Очевидно, Сальвини будет позиционировать себя как еще один "европейский Трамп", тем самым бросая вызов "проукраинской" Джорджи Мелони.

Между тем премьер пытается совместить курс на поддержку Украины, желание сосуществовать в "коалиции решительных" с новыми реалиями в Белом доме.

Но удастся ли итальянскому премьеру и в дальнейшем сидеть в этом "шпагате"? Особенно, если Дональд Трамп решит, что в ее правительстве есть политики, которые более соответствуют новому американскому видению геополитических изменений.

Подробнее – в материале Виктории Вдовиченко Обогнать Мелони: кто в Италии стремится стать "лучшим другом Трампа" и что это может изменить.