Трамп підтвердив плани про мита 25% на імпорт автомобілів до США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що з 2 квітня запровадить тарифи у розмірі 25% на імпорт автомобілів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Трамп у середу підтвердив, що з 2 квітня запровадить 25% тарифи на імпорт автомобілів і таким чином розраховує щорічно забезпечувати додаткові 100 млрд доларів прибутку та стимулювати автомобільну галузь у США.

Дональд Трамп давно заявляв, що планує такий крок і це буде однією з його визначальних політичних ліній під час перебування на посаді.

Посадовець з Білого дому, що коментував ЗМІ на цю тему на умовах анонімності, сказав, що тарифи будуть стосуватися і повністю зібраних автомобілів, і компонентів.

Нововведення Трампа загрожують зростанням вартості авто і зниженням продажів нових автомобілів і зіграти свою роль у прискоренні інфляції. Зміна чинної моделі, коли у тому числі американські виробники мають свої заводи у різних країнах світу, може зайняти тривалий час.

У Єврокомісії запевнили, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі.