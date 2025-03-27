У Єврокомісії запевнили: ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові мита на імпорт автомобілів.

Про це із посиланням на заяву пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що "глибоко шкодує" про рішення США запровадити тарифи на європейський автомобільний експорт.

Вона наголосила, що автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та високоякісних робочих місць завдяки глибоко інтегрованим ланцюжкам постачання по обидва боки Атлантики.

"Як я вже говорила раніше, тарифи – це податки, погані для бізнесу, ще гірші для споживачів як у США, так і в Європейському Союзі. Зараз ми оцінимо цю заяву разом з іншими заходами, які США планують здійснити найближчими днями", – запевнила вона.

Відтак президента Єврокомісії наголосила – ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси.

"Як велика торговельна держава і сильна спільнота з 27 держав-членів, ми будемо спільно захищати наших працівників, бізнес і споживачів по всьому Європейському Союзу", – додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня.

Це додатково до тарифів, які вже діють на ці товари. Мита набудуть чинності з 2 квітня 2025 року.

А в понеділок, 24 березня, Трамп анонсував 25%-ві мита для будь-якої країни, яка купуватиме венесуельські нафту та газ.