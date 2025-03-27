Єврокомісар з оборони: Путіна не зупинить "Біла книга" – потрібно посилювати військових потенціал

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що плани європейської безпеки, викладені в "Білій книзі", автоматично не стримають очільника Кремля Владіміра Путіна, а відтак Європа повинна посилити свій потенціал виробництва озброєнь.

Його слова цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Кубілюс попередив – найважливіша робота попереду.

"Тому що ми можемо стримувати Путіна тільки реальними цифрами нашого виробництва – танками і безпілотниками", – наголосив він.

За словами єврокомісара з оборони, найважливіше сьогодні – подбати про військову і матеріальну обороноздатність і "перейти від періоду роздумів до періоду імплементації, і робити конкретні речі".

Він визнав, що НАТО в цілому значно відстає від Росії, як за обсягами виробництва озброєнь, так і за обсягами інвестицій, адже витрати Кремля на війну в Україні зараз перевищують витрати Альянсу на оборону.

"Сьогодні ми зіткнулися з ситуацією, про яку постійно повторює Генеральний секретар НАТО Рютте – за три місяці Росія виробляє більше зброї, ніж усі країни НАТО, включно із США, Великою Британією, Канадою та Європейським Союзом, виробляють за рік", – сказав Кубілюс.

Єврокомісар додав, що цього року Росія витратить на війну більше, ніж усі країни НАТО витратять на оборону за паритетом купівельної спроможності.

Як повідомлялося, "Біла книга", яку представили у Брюсселі 19 березня, формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.

Також вона передбачає, окрім розбудови європейського оборонного потенціалу, задоволення нагальних потреб України на полі бою.