Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что планы европейской безопасности, изложенные в "Белой книге", автоматически не сдержат главу Кремля Владимира Путина, а затем Европа должна усилить свой потенциал производства вооружений.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Кубилюс предупредил – самая важная работа впереди.

"Потому что мы можем сдерживать Путина только реальными цифрами нашего производства – танками и беспилотниками", – подчеркнул он.

По словам еврокомиссара по обороне, самое важное сегодня – позаботиться о военной и материальной обороноспособности и "перейти от периода размышлений к периоду имплементации, и делать конкретные вещи".

Он признал, что НАТО в целом значительно отстает от России, как по объемам производства вооружений, так и по объемам инвестиций, ведь расходы Кремля на войну в Украине сейчас превышают расходы Альянса на оборону.

"Сегодня мы столкнулись с ситуацией, о которой постоянно повторяет Генеральный секретарь НАТО Рютте – за три месяца Россия производит больше оружия, чем все страны НАТО, включая США, Великобританию, Канаду и Европейский Союз, производят за год", – сказал Кубилюс.

Еврокомиссар добавил, что в этом году Россия потратит на войну больше, чем все страны НАТО потратят на оборону по паритету покупательной способности.

Как сообщалось, "Белая книга", которую представили в Брюсселе 19 марта, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

Также она предусматривает, кроме развития европейского оборонного потенциала, удовлетворение насущных потребностей Украины на поле боя.