У Туреччині – майже 1900 затриманих на протестах проти арешту мера Стамбула

У Туреччині станом на четвер, 27 березня, заарештували майже 1900 людей на протестах, які розпочалися на тлі арешту опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова міністра внутрішніх справ країни Алі Єрлікая, пише "Європейська правда".

Єрлікая заявив, що з початку протестів минулої середи, 19 березня, було затримано 1 879 людей.

Він зазначив, що суди ув'язнили 260 з них, 489 були звільнені, а справи 662 інших все ще розглядаються. Окрім цього, за його даними, 150 поліцейських були поранені під час протестів.

Також, як передає агентство, виступаючи перед представниками міжнародних ЗМІ в Стамбулі, міністр юстиції країни Йилмаз Тунч заявив, що Анкара попросила своїх європейських партнерів діяти зі "здоровим глуздом", додавши, що серйозність звинувачень проти Імамоглу вимагає його арешту.

"Ми не хочемо арешту жодного політика, але якщо є докази порушення, то це може статися", – заявив він.

Нагадаємо, турецькі правоохоронці затримали за однією з кримінальних справ мера Стамбула Екрема Імамоглу, який представляє опозиційну Республіканську народну партію, пізніше його взяли під варту.

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні, попри заборону влади на їхнє проведення. Тим часом Республіканська народна партія затвердила висування Імамоглу кандидатом у президенти.

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