Турецький суд заарештував опозиційного мера Стамбула на тлі протестів

Турецький суд заарештував мера Стамбула Екрема Імамоглу за звинуваченням у корупції в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Імамоглу був взятий під варту в середу за звинуваченнями в корупції та пособництві терористичній групі.

Прокурори стверджують, що Імамоглу був одним з лідерів злочинної мережі, яка збагачувалася за рахунок хабарів і фальсифікації державних тендерів. Його та десятки інших осіб також звинувачують у незаконному отриманні персональних даних.

Окреме розслідування також звинувачує його та кількох інших діячів, пов'язаних зі Стамбульським муніципалітетом, а також районними муніципалітетами Стамбула, у допомозі терористичному угрупованню РПК шляхом вербування його прихильників.

Разом з Імамоглу суд у Стамбулі заарештував його близького помічника Мурата Онгуна і Тунджая Йилмаза, директора будівельної компанії сім'ї Імамоглу. На даний момент 22 підозрюваних, затриманих на початку цього тижня, офіційно заарештовані, в той час як кілька інших, включаючи бізнесменів і співака, були звільнені під судовий контроль, при цьому суд зобов'язав їх регулярно з'являтися до органів влади і заборонив їм виїжджати за кордон.

21 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував затримання Імамоглу та заявив, що уряд не витрачатиме час на "шоу" опозиції.

Імамоглу, своєю чергою, заперечує висунуті проти нього обвинувачення.

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні.

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