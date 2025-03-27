В Турции по состоянию на четверг, 27 марта, арестовали почти 1900 человек на протестах, которые начались на фоне ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Али Ерликая, пишет "Европейская правда".

Ерликая заявил, что с начала протестов в прошлую среду, 19 марта, были задержаны 1 879 человек.

Он отметил, что суды посадили 260 из них, 489 были освобождены, а дела 662 других все еще рассматриваются. Кроме этого, по его данным, 150 полицейских были ранены во время протестов.

Также, как передает агентство, выступая перед представителями международных СМИ в Стамбуле, министр юстиции страны Йылмаз Тунч заявил, что Анкара попросила своих европейских партнеров действовать со "здравым смыслом", добавив, что серьезность обвинений против Имамоглу требует его ареста.

"Мы не хотим ареста ни одного политика, но если есть доказательства нарушения, то это может произойти", – заявил он.

Напомним, турецкие правоохранители задержали по одному из уголовных дел мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который представляет оппозиционную Республиканскую народную партию, позже его взяли под стражу.

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в стране, несмотря на запрет властей на их проведение. Между тем Республиканская народная партия утвердила выдвижение Имамоглу кандидатом в президенты.

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