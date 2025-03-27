Голова комітету Сенату США хоче розслідування інциденту з чатом у Signal

Впливовий республіканець у Сенаті США закликав у середу провести незалежне розслідування обговорення посадовцями адміністрації Трампа планів атак на хуситів у додатку для обміну повідомленнями Signal після того, як критики заявили, що американські військові могли б загинути, якби інформація потрапила в чужі руки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сенатор Роджер Вікер від штату Міссісіпі, голова сенатського комітету з питань збройних сил, заявив, що він і сенатор Джек Рід, провідний демократ групи, попросять адміністрацію президента Дональда Трампа прискорити підготовку звіту генерального інспектора і провести засекречений брифінг.

"Сьогодні ми підписуємо лист, в якому просимо адміністрацію прискорити звіт генерального інспектора перед комітетом. Ми надсилаємо аналогічного листа до адміністрації, намагаючись отримати правдиву інформацію", – сказав Вікер журналістам у Капітолії.

"Інформація, опублікована нещодавно, здається мені настільки чутливою, що, виходячи з моїх знань, я хотів би, щоб вона була засекречена", – сказав Вікер.

Генеральний інспектор Міністерства оборони, безпартійний посадовець, відповідальний за викорінення марнотратства, шахрайства і зловживань, був одним з кількох посадовців, яких Трамп звільнив з початку свого другого терміну в січні. Його не замінили.

Вікер сказав, що все ж він впевнений, що Пентагон підготує звіт генерального інспектора.

Кілька однопартійців Трампа приєдналися до демократів, висловивши занепокоєння з приводу інциденту з чатом в Signal.

Нагадаємо, інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки Волц помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Волц фактично визнав свою відповідальність за помилкову появу редактора Голдберга у чаті, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу, 26 березня, опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.

Сам Трамп тим часом наполягає, що в переписці між його командою у Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани атаки в Ємені, хоча він і визнав, що хтось, можливо, "облажався".