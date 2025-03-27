Глава комитета Сената США хочет расследования инцидента с чатом в Signal

Влиятельный республиканец в Сенате США призвал в среду провести независимое расследование обсуждения должностными лицами администрации Трампа планов атак на хуситов в приложении для обмена сообщениями Signal после того, как критики заявили, что американские военные могли бы погибнуть, если бы информация попала в чужие руки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сенатор Роджер Уикер от штата Миссисипи, председатель сенатского комитета по вооруженным силам, заявил, что он и сенатор Джек Рид, ведущий демократ группы, попросят администрацию президента Дональда Трампа ускорить подготовку отчета генерального инспектора и провести засекреченный брифинг.

"Сегодня мы подписываем письмо, в котором просим администрацию ускорить отчет генерального инспектора перед комитетом. Мы направляем аналогичное письмо в администрацию, пытаясь получить правдивую информацию", – сказал Уикер журналистам в Капитолии.

"Информация, опубликованная недавно, кажется мне настолько чувствительной, что, исходя из моих знаний, я хотел бы, чтобы она была засекречена", – сказал Уикер.

Генеральный инспектор Министерства обороны, беспартийный чиновник, ответственный за искоренение расточительства, мошенничества и злоупотреблений, был одним из нескольких чиновников, которых Трамп уволил с начала своего второго срока в январе. Его не заменили.

Уикер сказал, что, тем не менее, он уверен, что Пентагон подготовит отчет генерального инспектора.

Несколько однопартийцев Трампа присоединились к демократам, выразив беспокойство по поводу инцидента с чатом в Signal.

Напомним, инцидент начался на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолтц ошибочно добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление редактора Голдберга в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".

Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду, 26 марта, опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.

Сам Трамп тем временем настаивает, что в переписке между его командой в Signal не было ничего, что могло бы "скомпрометировать" планы атаки в Йемене, хотя он и признал, что кто-то, возможно, "облажался".