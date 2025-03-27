Прем'єр Греції заявив про неготовність відправити війська в Україну

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не готова брати участь у коаліції країн, які відправлять війська в Україну.

Про це він сказав після зустрічі у Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Греція не входить до числа країн, готових відправити війська в Україну в рамках "коаліції рішучих", – сказав Міцотакіс, додавши, що ця дискусія може вносити "певний розкол", оскільки відволікає від першочергової мети – якнайшвидшого припинення війни за допомогою початкового припинення вогню.

Міцотакіс підкреслив, що всі країни-учасниці погодилися з тим, що припинення вогню є нагальною потребою.

"Україна, в принципі, прийняла пропозицію про 30-денне припинення вогню, яку, на жаль, Росія ще не прийняла", – сказав він.

"Тому зараз необхідно чинити весь тиск на Росію, щоб запобігти подальшим військовим атакам проти України, особливо проти об'єктів критичної інфраструктури, щоб ми могли досягти цього початкового припинення вогню", – додав він.

Щодо гарантій безпеки, Міцотакіс заявив, що найсильнішою гарантією є посилення Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що Міцотакіс мав сказати на саміті, що Греція братиме участь у міжнародних силах в Україні лише за трьох умов: угода про припинення вогню, відсутність розгортання на російській території та чітка стратегія виходу, якщо бойові дії відновляться.

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер після саміту в Парижі заявив, що в разі сценарію розгортання британських військ в Україні це питання може бути винесене на голосування в парламенті.