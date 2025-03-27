Премьер Греции заявил о неготовности отправить войска в Украину

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не готова участвовать в коалиции стран, которые отправят войска в Украину.

Об этом он сказал после встречи в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Греция не входит в число стран, готовых отправить войска в Украину в рамках "коалиции решительных", – сказал Мицотакис, добавив, что эта дискуссия может вносить "определенный раскол", поскольку отвлекает от первоочередной цели – скорейшего прекращения войны с помощью начального прекращения огня.

Мицотакис подчеркнул, что все страны-участницы согласились с тем, что прекращение огня является насущной необходимостью.

"Украина, в принципе, приняла предложение о 30-дневном прекращении огня, которое, к сожалению, Россия еще не приняла", – сказал он.

"Поэтому сейчас необходимо оказать все давление на Россию, чтобы предотвратить дальнейшие военные атаки против Украины, особенно против объектов критической инфраструктуры, чтобы мы могли достичь этого начального прекращения огня", – добавил он.

Относительно гарантий безопасности, Мицотакис заявил, что самой сильной гарантией является усиление Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Мицотакис должен был сказать на саммите, что Греция будет участвовать в международных силах в Украине только при трех условиях: соглашение о прекращении огня, отсутствие развертывания на российской территории и четкая стратегия выхода, если боевые действия возобновятся.

Британский премьер-министр Кир Стармер после саммита в Париже заявил, что в случае сценария развертывания британских войск в Украине этот вопрос может быть вынесен на голосование в парламенте.