У Німеччині кандидат у міністри відмовився від посади після штурму його ферми

Голова асоціації фермерів Баварії Гюнтер Фельснер, якого висунули на посаду міністра сільського господарства в майбутному уряді Німеччини, зняв кандидатуру після серії протестів на його фермі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Фельснера на посаду очільника Міністерства сільського господарства номінував баварський Християнсько-соціальний союз – молодший партнер Християнсько-демократичного союзу, партії Фрідріха Мерца.

Це сталося після широкомасштабних протестів екологічних активістів та захисників прав тварин проти можливого висунення Фельснера, кульмінацією яких стала акція на фермі політика в понеділок, 24 березня.

Тоді активісти організації Animal Rebellion вторгнулись на територію ферми Фельснера, за фактом чого поліція вже проводить розслідування. Сам політик у цей час був у Берліні.

Den offiziellen Aufschrei der anderen Parteien habe ich bestimmt verpasst. Oder ist das nicht so schlimm, weil die Terroristen Felßner nicht „Schwachkopf“ genannt haben? pic.twitter.com/C4cYLamDDr – Sabine Leopold (@Leopold_Sabine) March 26, 2025

"Моя дружина не просто відчувала загрозу, вона боялася за своє життя і здоров'я. Це не може не впливати на вас, коли дім вашої дружини, ваших трьох дітей і вашого батька більше не є безпечним", – заявив Фельснер, оголошуючи про зняття кандидатури.

58-річний Гюнтер Фельснер залишився кандидатом на посаду міністра сільського господарства Німеччини навіть після того, як не пройшов до Бундестагу за державним списком ХСС.

Але в останні тижні проти нього лунало все більше критики.

Екологічні організації звинуватили політика в лобіюванні інтересів великого агробізнесу, а також нагадали про накладені на нього кілька років тому штрафи за забруднення ґрунту і води.

Зрештою, онлайн-петиція проти призначення Фельснера на посаду міністра зібрала понад 400 тисяч підписів.

Нагадаємо, нині консервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини ведуть переговори про формування коаліції.

Лідер ХДС Мерц раніше говорив, що сподівається на формування нового уряду до кінця квітня.