Мерц хоче придумати нове імʼя для коаліції консерваторів і СДПН

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц, який має стати наступним канцлером країни, хоче змінити традиційну назву коаліції консерваторів ХДС/ХСС із соціал-демократами, яка зараз формується.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Bild.

Традиційно з 1990-х років блок ХДС/ХСС і соціал-демократи (СДПН), коли домовлялись про коаліцію, мали переважну більшість.

Звідси пішла й традиційна назва такої коаліції – GroKo ("велика коаліція"), яка у 2013 році навіть стала словом року в Німеччині.

"Заплановану коаліцію з такою вузькою більшістю в парламенті вже не можна назвати "великою коаліцією", – пояснив Мерц, маючи на увазі, що разом консерватори й соціал-демократи мають лише близько 46% голосів.

На запитання, як би Мерц назвав альянс ХДС/ХСС і СДПН, він відповів: "Можливо, чорно-червоною робочою коаліцією або коаліцією нових починань і оновлення".

Він висловив упевненість, що сторони "неодмінно знайдуть разом" нову назву, "але поки що вся справа – у змісті".

На початку березня, нагадаємо, ХДС/ХСС та СДПН заявили про погоджений документ, що закладає основу для подальших перемовин про формування уряду.

Це сталось менш ніж за два тижні після дострокових федеральних виборів у Німеччині, де консерватори здобули більшість.

Фрідріх Мерц раніше висловив бажання завершити формування уряду до Великодня, який припадає на 20 квітня.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.