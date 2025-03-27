В Германии кандидат в министры отказался от должности после штурма его фермы

Председатель ассоциации фермеров Баварии Гюнтер Фельснер, которого выдвинули на должность министра сельского хозяйства в будущем правительстве Германии, снял кандидатуру после серии протестов на его ферме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Фельснера на должность главы Министерства сельского хозяйства номинировал баварский Христианско-социальный союз – младший партнер Христианско-демократического союза, партии Фридриха Мерца.

Это произошло после широкомасштабных протестов экологических активистов и защитников прав животных против возможного выдвижения Фельснера, кульминацией которых стала акция на ферме политика в понедельник, 24 марта.

Тогда активисты организации Animal Rebellion вторглись на территорию фермы Фельснера, по факту чего полиция уже проводит расследование. Сам политик в это время был в Берлине.

Den offiziellen Aufschrei der anderen Parteien habe ich bestimmt verpasst. Oder ist das nicht so schlimm, weil die Terroristen Felßner nicht „Schwachkopf“ genannt haben? pic.twitter.com/C4cYLamDDr – Sabine Leopold (@Leopold_Sabine) March 26, 2025

"Моя жена не просто чувствовала угрозу, она боялась за свою жизнь и здоровье. Это не может не влиять на вас, когда дом вашей жены, ваших троих детей и вашего отца больше не является безопасным", – заявил Фельснер, объявляя о снятии кандидатуры.

58-летний Гюнтер Фельснер остался кандидатом на пост министра сельского хозяйства Германии даже после того, как не прошел в Бундестаг по государственному списку ХСС.

Но в последние недели против него звучало все больше критики.

Экологические организации обвинили политика в лоббировании интересов крупного агробизнеса, а также напомнили о наложенных на него несколько лет назад штрафах за загрязнение почвы и воды.

В конце концов, онлайн-петиция против назначения Фельснера на должность министра собрала более 400 тысяч подписей.

Напомним, сейчас консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии ведут переговоры о формировании коалиции.

Лидер ХДС Мерц ранее говорил, что надеется на формирование нового правительства до конца апреля.