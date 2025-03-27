Мер Берліна скасував візит до Туреччини через арешт мера Стамбула

Мер Берліна Кай Вегнер скасував заплановану на початок квітня поїздку до Стамбула через недільний арешт популярного мера міста Екрема Імамоглу.

Про це повідомило видання Turkish Minute, пише "Європейська правда".

Імамоглу був затриманий в ході поліцейської операції разом з десятками інших осіб 19 березня. Він був заарештований у неділю за звинуваченнями в корупції.

"Я з великим занепокоєнням спостерігаю за подіями в Туреччині, ув'язненням і відстороненням від роботи вільно обраного мера Стамбула Екрема Імамоглу", – відзначив Вегнер.

Мер Берліна від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) заявив, що верховенство права, незалежна судова система, чесна політична конкуренція і вільні вибори повинні бути гарантовані в демократичній державі, висловивши при цьому свою солідарність з ув'язненим мером.

"З огляду на ув'язнення мого колеги, я скасовую свою поїздку, заплановану на початок квітня. Солідарний з Екремом Імамоглу", – заявив мер Берліна.

Стамбул – одне з численних міст-побратимів Берліна по всьому світу. Вегнер приймав Імамоглу в Берліні в червні минулого року.

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у Туреччині, попри заборону влади на їхнє проведення. Тим часом опозиційна Республіканська народна партія затвердила висування Імамоглу кандидатом у президенти.

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