Мэр Берлина отменил визит в Турцию из-за ареста мэра Стамбула

Мэр Берлина Кай Вегнер отменил запланированную на начало апреля поездку в Стамбул из-за воскресного ареста популярного мэра города Экрема Имамоглу.

Об этом сообщило издание Turkish Minute, пишет "Европейская правда".

Имамоглу был задержан в ходе полицейской операции вместе с десятками других лиц 19 марта. Он был арестован в воскресенье по обвинениям в коррупции.

"Я с большим беспокойством наблюдаю за событиями в Турции, заключением и отстранением от работы свободно избранного мэра Стамбула Экрема Имамоглу", – отметил Вегнер.

Мэр Берлина от Христианско-демократического союза (ХДС) заявил, что верховенство права, независимая судебная система, честная политическая конкуренция и свободные выборы должны быть гарантированы в демократическом государстве, выразив при этом свою солидарность с заключенным мэром.

"Учитывая заключение моего коллеги, я отменяю свою поездку, запланированную на начало апреля. Солидарен с Экремом Имамоглу", – заявил мэр Берлина.

Стамбул – один из многочисленных городов-побратимов Берлина по всему миру. Вегнер принимал Имамоглу в Берлине в июне прошлого года.

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в Турции, несмотря на запрет властей на их проведение. Между тем оппозиционная Республиканская народная партия утвердила выдвижение Имамоглу кандидатом в президенты.

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