Мэр Берлина отменил визит в Турцию из-за ареста мэра Стамбула
Мэр Берлина Кай Вегнер отменил запланированную на начало апреля поездку в Стамбул из-за воскресного ареста популярного мэра города Экрема Имамоглу.
Об этом сообщило издание Turkish Minute, пишет "Европейская правда".
Имамоглу был задержан в ходе полицейской операции вместе с десятками других лиц 19 марта. Он был арестован в воскресенье по обвинениям в коррупции.
"Я с большим беспокойством наблюдаю за событиями в Турции, заключением и отстранением от работы свободно избранного мэра Стамбула Экрема Имамоглу", – отметил Вегнер.
Мэр Берлина от Христианско-демократического союза (ХДС) заявил, что верховенство права, независимая судебная система, честная политическая конкуренция и свободные выборы должны быть гарантированы в демократическом государстве, выразив при этом свою солидарность с заключенным мэром.
"Учитывая заключение моего коллеги, я отменяю свою поездку, запланированную на начало апреля. Солидарен с Экремом Имамоглу", – заявил мэр Берлина.
Стамбул – один из многочисленных городов-побратимов Берлина по всему миру. Вегнер принимал Имамоглу в Берлине в июне прошлого года.
Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в Турции, несмотря на запрет властей на их проведение. Между тем оппозиционная Республиканская народная партия утвердила выдвижение Имамоглу кандидатом в президенты.
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