Туск заявив, що безпековий договір між Польщею і Францією буде "проривом"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у четвер, що польсько-французький договір про співпрацю перебуває на завершальній стадії.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі учасників "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство РАР.

Туск розповів журналістам, що з нагоди саміту мав зустріч "тет-а-тет" із президентом Франції, з яким обговорив, серед іншого, відносини між двома країнами.

"Ми повільно завершуємо роботу над договором між Польщею і Францією. Сподіваюся, що незабаром ми будемо готові його підписати", – анонсував польський премʼєр.

Хоча Туск визнав, що поки що не буде розкривати деталі договору, є багато ознак того, що він може стати "проривом" з погляду взаємних гарантій безпеки, оцінив він.

"Це був би також ще один крок до того, щоб зробити те, що ми називаємо гарантіями безпеки для Європи, для Польщі, більш реалістичними", – наголосив Туск.

Президент Франції оголосив про підготовку нового двостороннього договору з Польщею під час саміту в лютому 2024 року.

Нині польсько-французькі відносини ґрунтуються на угоді про співробітництво 1991 року.

У грудні Туск говорив, що він із Макроном "на одному боці" в усіх питаннях.