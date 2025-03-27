Туск заявил, что договор по безопасности между Польшей и Францией будет "прорывом"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в четверг, что польско-французский договор о сотрудничестве находится на завершающей стадии.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи участников "коалиции решительных" в Париже 27 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство РАР.

Туск рассказал журналистам, что по случаю саммита встретился "тет-а-тет" с президентом Франции, с которым обсудил, среди прочего, отношения между двумя странами.

"Мы медленно завершаем работу над договором между Польшей и Францией. Надеюсь, что вскоре мы будем готовы его подписать", – анонсировал польский премьер.

Хотя Туск признал, что пока не будет раскрывать детали договора, есть много признаков того, что он может стать "прорывом" с точки зрения взаимных гарантий безопасности, оценил он.

"Это был бы также еще один шаг к тому, чтобы сделать то, что мы называем гарантиями безопасности для Европы, для Польши, более реалистичными", – подчеркнул Туск.

Президент Франции объявил о подготовке нового двустороннего договора с Польшей во время саммита в феврале 2024 года.

Сейчас польско-французские отношения основываются на соглашении о сотрудничестве 1991 года.

В декабре Туск говорил, что он с Макроном "на одной стороне" во всех вопросах.