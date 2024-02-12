Франція і Польща готують новий двосторонній договір про співпрацю

Франція і Польща готуються відкрити нову главу у відносинах та готують новий двосторонній договір на заміну угоді 1991 року.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у понеділок під час візиту в Париж прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, його цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

"Цей договір визначить нові рамки нашої співпраці у всіх сферах: оборона, ядерна енергетика, наукова та культурна співпраця. Ці різні теми лежать в основі франко-польських відносин і в секторах, які є стратегічними для майбутнього Європи", – пояснив Макрон.

Тому, за його словами, ця нова сторінка у відносинах з Польщею сприятиме підвищенню суверенітету Європи.

Макрон також наголосив, що співпраця між Польщею та Францією є рушійною силою у сфері ядерної енергетики.

"Наші дві країни є країнами, які найбільше в Європі розвивають програми будівництва АЕС. Ми повинні працювати над зміцненням нашої енергетичної безпеки та досягнення нульового вуглецевого сліду до 2050 року", – сказав президент Франції.

Туск прибув до Парижа у понеділок в рамках мінітурне, яке також передбачає його візит до Берліна з метою налагодження тісніших зв’язків із двома найбільшими державами Європи.

Турне відбувається у той час, як європейські столиці допускають можливість повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Трамп напередодні викликав обурення серед західних партнерів, коли припустив, що Сполучені Штати можуть не захистити союзників по НАТО, які витрачають недостатньо коштів на оборону.

Між тим уряд Польщі та президент Анджей Дуда розійшлися в думках у своїй реакції на нещодавні скандальні слова Дональда Трампа.