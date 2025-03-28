В уряді Німеччини категорично відкинули заяви Путіна щодо "зовнішнього управління"

Уряд Німеччини категорично відкинув заяву правителя Росії Владіміра Путіна щодо можливості "зовнішнього управління" Україною.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, його цитує "Укрінформ", передає "Європейська правда".

Росія неодноразово заявляла, що Володимир Зеленський не є легітимним президентом України.

"Це не новий наратив, його Росія постійно використовує, стверджуючи, що Володимир Зеленський вже не є легітимним президентом України, оскільки не відбулися вибори. Той факт, що Путін веде війну проти України і щодня націлює на неї бомби, безпілотники тощо, ймовірно, свідчить про те, що він не стільки переймається українською демократією, скільки іншими речами, і ми не повинні вестися на цей наратив", – сказав Гебештрайт.

"Зрозуміло одне: Володимир Зеленський є легітимним президентом України, і саме він веде переговори від імені українського народу, і ніхто інший", – цитує речника німецький канал ntv.

Сам факт переговорів у Берліні вітають, підкреслюючи при цьому неприпустимість обговорень без участі української сторони та рішень щодо України, з якими вона не погодиться.

Речник нагадав, що на пропозицію про 30-денне припинення вогню, перш за все у Чорному морі та по енергетичній інфраструктурі, Росія спочатку заявила про готовність до цього, а потім продовжила бомбардування енергоінфраструктури України.

"Тож у цьому відношенні ніхто не є настільки наївним, щоб сприймати сказане (Путіним) за чисту монету", – зауважив Гебештрайт.

Він також наголосив, що всі поділяють прагнення, щоб жахлива війна, яка точиться в Україні вже більше трьох років, хоча б перейшла у менш інтенсивну фазу.

"Але, знову ж таки, на кону – територіальна цілісність і суверенітет України. Йдеться про основи міжнародного права. Йдеться про основи європейської безпекової архітектури та світопорядку. І це неможливо вирішити... одним розчерком пера", – заявив речник німецького уряду.

Варто зазначити, що Європейський Союз розглядає хазяїна Кремля як воєнного злочинця, який перебуває в розшуку, і відповідно сприймає пропаганду, яку він поширює – зокрема, так сприймається у ЄС його заява щодо можливості "зовнішнього управління" Україною.

Як повідомлялося, 27 березня Путін заявив про необхідність встановлення в Україні "тимчасового управління під егідою ООН", щоб провести вибори президента.

Нагадаємо, у лютому Трамп назвав Зеленського диктатором, оскільки він нібито відмовляється від проведення виборів.