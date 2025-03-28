В правительстве Германии категорически отвергли заявления Путина о "внешнем управлении"

Правительство Германии категорически отвергло заявление правителя России Владимира Путина о возможности "внешнего управления" Украиной.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, его цитирует "Укринформ", передает "Европейская правда".

Россия неоднократно заявляла, что Владимир Зеленский не является легитимным президентом Украины.

"Это не новый нарратив, его Россия постоянно использует, утверждая, что Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом Украины, поскольку не состоялись выборы. Тот факт, что Путин ведет войну против Украины и ежедневно нацеливает на нее бомбы, беспилотники и т.д., вероятно, свидетельствует о том, что он не столько занимается украинской демократией, сколько другими вещами, и мы не должны вестись на этот нарратив", – сказал Хебештрайт.

"Ясно одно: Владимир Зеленский является легитимным президентом Украины, и именно он ведет переговоры от имени украинского народа, и никто другой", – цитирует спикера немецкий канал ntv.

Сам факт переговоров в Берлине приветствуют, подчеркивая при этом недопустимость обсуждений без участия украинской стороны и решений по Украине, с которыми она не согласится.

Представитель напомнил, что на предложение о 30-дневном прекращении огня, прежде всего в Черном море и по энергетической инфраструктуре, Россия сначала заявила о готовности к этому, а затем продолжила бомбардировки энергоинфраструктуры Украины.

"Поэтому в этом отношении никто не является настолько наивным, чтобы воспринимать сказанное (Путиным) за чистую монету", – отметил Хебештрайт.

Он также отметил, что все разделяют стремление, чтобы ужасная война, которая идет в Украине уже более трех лет, хотя бы перешла в менее интенсивную фазу.

"Но, опять же, на кону – территориальная целостность и суверенитет Украины. Речь идет об основах международного права. Речь идет об основах европейской архитектуры безопасности и миропорядка. И это невозможно решить... одним росчерком пера", – заявил представитель немецкого правительства.

Стоит отметить, что Европейский Союз рассматривает хозяина Кремля как военного преступника, который находится в розыске, и соответственно воспринимает пропаганду, которую он распространяет – в частности, так воспринимается в ЕС его заявление о возможности "внешнего управления" Украиной.

Как сообщалось, 27 марта Путин заявил о необходимости установления в Украине "временного управления под эгидой ООН", чтобы провести выборы президента.

Напомним, в феврале Трамп назвал Зеленского диктатором, поскольку он якобы отказывается от проведения выборов.