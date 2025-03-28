Сійярто занервував через рекомендацію Брюсселя щодо 72-годинного пакета виживання

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто занепокоївся оновленою Стратегією готовності ЄС, яка серед іншого передбачає "підтримання необхідних запасів протягом щонайменше 72 годин у надзвичайних ситуаціях".

Сійярто розмістив у Facebook відеозвернення з цього приводу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet.

За словами міністра, Брюссель готується до війни.

"Вчора, коли ми вперше почули, що Брюссель пропонує 72-годинний пакет виживання для європейців, ми спочатку подумали, що це якийсь тролінг або жарт, але виявилося, що це не так", – сказав Сійярто.

Як він зазначив, одна з комісарів Єврокомісії, його колишня бельгійська колега Аджа Лябіб, сама показала, які інструменти повинні входити в 72-годинний набір для виживання.

"На початку XXI століття справедливо виникає питання, навіщо європейцям потрібно збирати набір для виживання на 72 години. І якщо спробувати продумати пояснення, то, на жаль, залишається лише одне, а саме: Брюссель готується до війни", – заявив Сійярто.

Він додав, що завдяки Дональду Трампу з'явився все більш серйозний шанс на те, що може бути досягнуто припинення вогню і розпочато предметні переговори про мир. "Однак Брюссель постійно виступає проти цих мирних зусиль, хоча повинен робити лише одне: підтримувати мирні зусилля, щоб мир повернувся в Європу якнайшвидше" – сказав міністр.

За словами Петера Сійярто, ситуація така, що ні Європейському Союзу, ні жодній країні-члену НАТО не загрожує жодна загроза, навіть з боку Росії.

"Саме тому, якщо Брюссель зараз надихає і закликає народи Європи скласти пакет виживання, це означає, що Брюссель сам хоче розширити війну", – вважає він.

"Ми, угорці, продовжуємо стояти на боці миру, і закликаємо Єврокомісію, Брюссель не перешкоджати, а підтримувати мирні зусилля Дональда Трампа, і чекаємо відповіді на питання, чому зараз необхідно складати 72-годинний пакет виживання, чому Брюссель хоче розширити війну, у зв'язку з чим мирні зусилля зараз почали формуватися досить обнадійливо", – заявив Сійярто.

Європейський Союз 26 березня представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.