У ЄС хочуть, аби всі жителі мали триденні запаси на випадок кризи

Єврокомісарка з управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб анонсувала "стратегію готовності" Європейського Союзу, частиною якої буде розробка планів реагування на кризові ситуації для кожного домогосподарства.

Про це вона сказала в інтервʼю AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Лябіб, у Єврокомісії прагнуть, щоб кожен громадянин ЄС мав запаси на перші 72 години кризової ситуації – конфлікту чи стихійного лиха.

"Знання того, що робити в разі небезпеки, програвання різних сценаріїв – це також спосіб запобігти паніці", – пояснила комісарка, нагадавши про дефіцит туалетного паперу в перші дні пандемії COVID-19.

У межах "стратегії готовності", яку Єврокомісія представить офіційно 26 березня, домогосподарства закличуть запастися десятком речей, зокрема сірниками, документами на посвідчення особи у водонепроникному чохлі, бутильованою водою та енергетичними батончиками.

Крім того, ЄС хоче сприяти проведенню "національного дня готовності", спрямованого на забезпечення виконання країнами-членами своїх планів, сказала Лябіб.

"Стратегія готовності" ґрунтується на рекомендаціях звіту, представленого Європейській комісії колишнім президентом Фінляндії Саулі Нііністьо наприкінці 2024 року, та прикладом нордичних країн, які вже тривалий час публікують інструкції з виживання в кризових умовах для громадян.

Нагадаємо, минулого року у Норвегії, Швеції та Фінляндії оновили інструкції для населення на випадок конфлікту чи іншої кризової ситуації, які ці держави публікують з Другої світової війни.

Іспанський уряд тоді теж говорив, що готує перший національний план цивільного захисту, що передбачає створення посібника для населення, аби воно знало, як діяти, якщо на територію Іспанії прийде війна.