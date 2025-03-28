Сийярто занервничал из-за рекомендации Брюсселя по 72-часовому пакету выживания

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обеспокоился обновленной Стратегией готовности ЕС, которая среди прочего предусматривает "поддержание необходимых запасов в течение не менее 72 часов в чрезвычайных ситуациях".

Сийярто разместил в Facebook видеообращение по этому поводу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.

По словам министра, Брюссель готовится к войне.

"Вчера, когда мы впервые услышали, что Брюссель предлагает 72-часовой пакет выживания для европейцев, мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но оказалось, что это не так", – сказал Сийярто.

Как он отметил, одна из комиссаров Еврокомиссии, его бывшая бельгийская коллега Аджа Лябиб, сама показала, какие инструменты должны входить в 72-часовой набор для выживания.

"В начале XXI века справедливо возникает вопрос, зачем европейцам нужно собирать набор для выживания на 72 часа. И если попытаться продумать объяснение, то, к сожалению, остается лишь одно, а именно: Брюссель готовится к войне", – заявил Сийярто.

Он добавил, что благодаря Дональду Трампу появился все более серьезный шанс на то, что может быть достигнуто прекращение огня и начаты предметные переговоры о мире. "Однако Брюссель постоянно выступает против этих мирных усилий, хотя должен делать только одно: поддерживать мирные усилия, чтобы мир вернулся в Европу как можно быстрее", – сказал министр.

По словам Петера Сийярто, ситуация такова, что ни Европейскому Союзу, ни одной стране-члену НАТО не угрожает ни одна угроза, даже со стороны России.

"Именно поэтому, если Брюссель сейчас вдохновляет и призывает народы Европы составить пакет выживания, это означает, что Брюссель сам хочет расширить войну", – считает он.

"Мы, венгры, продолжаем стоять на стороне мира, и призываем Еврокомиссию, Брюссель не препятствовать, а поддерживать мирные усилия Дональда Трампа, и ждем ответа на вопрос, почему сейчас необходимо составлять 72-часовой пакет выживания, почему Брюссель хочет расширить войну, в связи с чем мирные усилия сейчас начали формироваться достаточно обнадеживающе", – заявил Сийярто.

Европейский Союз 26 марта представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, такие как наводнения, лесные пожары или конфликты.