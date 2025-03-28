Єврокомісія інвестує 1,3 млрд євро у штучний інтелект і кібербезпеку

Європейська комісія виділить 1,3 млрд євро на розгортання критично важливих технологій, які є стратегічно важливими для майбутнього Європи та технологічного суверенітету континенту.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Кошти будуть надані в рамках прийнятої 28 березня робочої програми "Цифрова Європа" (DIGITAL) на 2025-2027 роки.

Робоча програма зосереджена на впровадженні штучного інтелекту (ШІ) та його використанні бізнесом і державним управлінням, хмарних технологіях і даних, кіберстійкості та цифрових навичках.

Зокрема, ключові пріоритети робочої програми DIGITAL включають: покращення наявності та доступності генеративних додатків ШІ, в тому числі в секторах охорони здоров'я та догляду; підтримку Європейських центрів цифрових інновацій (EDIH); розвиток відзначеної нагородами ініціативи Destination Earth, яка працює над створенням цифрової моделі Землі для підтримки адаптації до зміни клімату та управління ризиками стихійних лих.

Також програма спрямована на підвищення кіберстійкості.

"Рішення з кібербезпеки, такі як Резерв кібербезпеки ЄС, підвищать стійкість і безпеку критично важливих об'єктів інфраструктури, в тому числі лікарень і підводних кабелів", – зазначили в ЄК.

Також пріоритетами програми є розвиток потенціалу освітніх і навчальних закладів ЄС у сфері цифрових навичок; сприяння створенню нової архітектури цифрового гаманця ЄС та Європейської інфраструктури довіри, а також сприяння її впровадженню в державах-членах; стимулювання трансформації державного сектору шляхом розвитку ефективних, високоякісних, інтероперабельних цифрових державних послуг.

Інновації також прискорюватимуться завдяки новій платформі "Стратегічні технології для Європи" (STEP), яка присвоює знак якості STEP Seal перспективним проєктам, щоб покращити їхні можливості доступу до державного та приватного фінансування.

Нагадаємо, уряд Швеції запропонував дати дозвіл поліції використовувати технологію розпізнавання облич за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу для боротьби зі злочинністю.