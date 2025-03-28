Еврокомиссия инвестирует 1,3 млрд евро в искусственный интеллект и кибербезопасность

Европейская комиссия выделит 1,3 млрд евро на развертывание критически важных технологий, которые являются стратегически важными для будущего Европы и технологического суверенитета континента.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Средства будут предоставлены в рамках принятой 28 марта рабочей программы "Цифровая Европа" (DIGITAL) на 2025-2027 годы.

Рабочая программа сосредоточена на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) и его использовании бизнесом и государственным управлением, облачных технологиях и данных, киберустойчивости и цифровых навыках.

В частности, ключевые приоритеты рабочей программы DIGITAL включают: улучшение наличия и доступности генеративных приложений ИИ, в том числе в секторах здравоохранения и ухода; поддержку Европейских центров цифровых инноваций (EDIH); развитие отмеченной наградами инициативы Destination Earth, которая работает над созданием цифровой модели Земли для поддержки адаптации к изменению климата и управления рисками стихийных бедствий.

Также программа направлена на повышение киберустойчивости.

"Решения по кибербезопасности, такие как Резерв кибербезопасности ЕС, повысят устойчивость и безопасность критически важных объектов инфраструктуры, в том числе больниц и подводных кабелей", – отметили в ЕК.

Также приоритетами программы являются развитие потенциала образовательных и учебных заведений ЕС в сфере цифровых навыков; содействие созданию новой архитектуры цифрового кошелька ЕС и Европейской инфраструктуры доверия, а также содействие ее внедрению в государствах-членах; стимулирование трансформации государственного сектора путем развития эффективных, высококачественных, интероперабельных цифровых государственных услуг.

Инновации также будут ускоряться благодаря новой платформе "Стратегические технологии для Европы" (STEP), которая присваивает знак качества STEP Seal перспективным проектам, чтобы улучшить их возможности доступа к государственному и частному финансированию.

Напомним, правительство Швеции предложило дать разрешение полиции использовать технологию распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени для борьбы с преступностью.