У Швеції пропонують дозволити поліції використовувати ШІ для розпізнавання облич

Уряд Швеції запропонував дати дозвіл поліції використовувати технологію розпізнавання облич за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу для боротьби зі злочинністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, уряд Швеції намагається знайти нові інструменти для боротьби з насильницькими злочинами, оскільки останнім часом їхня кількість в країні зростає.

Запропонований закон дасть змогу поліції використовувати технологію ШІ для визначення місцеперебування або ідентифікації людей, причетних до тяжких злочинів, таких як торгівля людьми, викрадення та вбивства.

"Щоб побороти бандитизм і відновити безпеку в суспільстві, поліція повинна мати доступ до ефективних інструментів", – заявив міністр юстиції Гуннар Стрьоммер.

Уряд заявив, що новий законопроєкт, який ще має бути винесено на голосування в парламенті й у разі ухвалення набуде чинності на початку 2026 року, застосовуватиметься тільки у справах особливої важливості.

Протягом січня у Швеції зафіксували понад 30 вибухів і кілька смертельних перестрілок, спричинених бандитськими угрупованнями, часто за участі неповнолітніх.

На цьому тлі шведський уряд пропонує посилити заходи для протидії злочинності серед неповнолітніх.

Минулого року Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю на тлі сплеску залучення неповнолітніх до діяльності шведських банд.