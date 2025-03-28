Зеленський наполягає, що Україна не визнає надану США допомогу боргом

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна в рамках підписання угоди про надра зі США не готова визнати надану в останні роки американську допомогу боргом.

Про це він сказав у п’ятницю під час брифінгу для преси, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що головні компромісні речі з американською стороною були окреслені в рамковій угоді, підписання якої, як відомо, зірвалося в кінці лютого. Тоді ж було виключено, що Україна повертатиме США кошти за надану їй допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми не будемо сприймати борги, як я і казав. Це для мене зрозумілі абсолютно речі. Принаймні ми говоримо про минуле", – заявив глава держави.

Водночас він дав зрозуміти, що Україна готова відшкодовувати Сполученим Штатам майбутню допомогу, якщо адміністрація Трампа її надаватиме.

"Якщо будуть матись на увазі якісь перспективи, нова підтримка, нові пакети підтримки – тоді США напевне можуть ставити ті чи інші умови. Ми розуміємо, що безкоштовно ця команда нам нічого робити не буде. Це вони офіційно говорять", – заявив Зеленський.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У варіанті тексту великої угоди зазначається, що Україна зобов’язується компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової та гуманітарної, наданої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.