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У Грузії група активістів пройде 100 км, щоб підсвітити вимоги протестів

Новини — Субота, 29 березня 2025, 12:24 — Марія Ємець

Група грузинських активістів почала триденну ходу до Тбілісі, де у підсумку приєднається до акції з вимогою проведення дострокових виборів та звільнення людей, затриманих на проєвропейських протестах.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

29 березня група громадських активістів почала символічну триденну ходу з Дманісі, містечка під кордоном з Вірменією, у напрямку Тбілісі.

 

У наступні три дні вони планують подолати близько 100 км, зупиняючись у містах на маршруті – Болнісі та Марнеулі – для проведення мітингів. Дорогою активісти закликатимуть мешканців приєднуватись до них. 

Серед учасників ходи – колишній керівник Дманіського державного драматичного театру Лаша Чхвіміані, який у січні голодував перед міською радою Дманісі на підтримку затриманих на протестах. 

Хода має завершитись увечері 31 березня приєднанням до мітингу у Тбілісі, який запланували до річниці референдуму щодо відновлення незалежності Грузії. 

Нагадаємо, партія влади "Грузинська мрія" погрожує заборонити партію Саакашвілі та "її сателітів".

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