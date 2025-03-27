Проросійська влада Грузії пообіцяла визнати партію Саакашвілі неконституційною

Виконавчий секретар партії влади "Грузинська мрії" Мамука Мдінарадзе заявив, що "Єдиний національний рух" експрезидента Міхеїла Саакашвілі визнають неконституційним, таким чином забороняючи йому брати участь у місцевих виборах восени 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Мдінарадзе розкритикував "Єдиний національний рух" Саакашвілі та його "сателітів", назвавши їх "агентурними силами, які завжди будуть діяти за вказівками своїх спонсорів".

"За їхнім наказом вони продовжують заявляти, що не братимуть участі в місцевих виборах. Насправді вони не зможуть цього зробити. Це забезпечить грузинська держава і її конституційний лад", – додав він.

Представник "Грузинської мрії" нагадав про парламентське розслідування, яке вивчає "злочини" в період перебування при владі "Нацруху", і висловив упевненість, що за його підсумками буде скероване звернення до Конституційного суду з вимогою визнати партію та її "сателітів" неконституційними.

"Колективний "Національний рух" більше не зможе брати участь не тільки в місцевих виборах, а й у будь-яких інших виборах у країні. Ці партії будуть визнані антигрузинськими, антиконституційними і злочинними, їхня діяльність буде заборонена", – констатував Мдінарадзе.

Обіцянка притягти до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії". У партії також обіцяли заборонити "Нацрух" та інші потенційно пов'язані з ним сили.

Опозиція у відповідь стверджує, що "Грузинська мрія" та Бідзіна Іванішвілі відкрито говорять про репресії і мають намір знищити інакомислення в країні.

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