В Грузии группа активистов пройдет 100 км, чтобы подсветить требования протестов

Группа грузинских активистов начала трехдневное шествие в Тбилиси, где присоединится к акции с требованием проведения досрочных выборов и освобождения людей, задержанных на проевропейских протестах.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

29 марта группа общественных активистов начала символическое трехдневное шествие из Дманиси, городка под границей с Арменией, в направлении Тбилиси.

В следующие три дня они планируют преодолеть около 100 км, останавливаясь в городах на маршруте – Болниси и Марнеули – для проведения митингов. По дороге активисты будут призывать жителей присоединяться к ним.

Среди участников шествия – бывший руководитель Дманисского государственного драматического театра Лаша Чхвимиани, который в январе голодал перед городским советом Дманиси в поддержку задержанных на протестах.

Шествие должно завершиться вечером 31 марта присоединением к митингу в Тбилиси, который запланировали к годовщине референдума по восстановлению независимости Грузии.

Напомним, партия власти "Грузинская мечта" угрожает запретить партию Саакашвили и "ее сателлитов".

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