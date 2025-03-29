"Свободу Імамоглу": турецька опозиція зібрала велелюдний протест у Стамбулі

Виправлено 19:10. Виправлений четвертий абзац, де некоректно вказувалось, що мітинг відбувся в "центрі" Стамбула.

Опозиційна Республіканська народна партія (CHP) Туреччини в суботу, 29 березня, зібрала масовий мітинг у Стамбулі з вимогою звільнити мера міста Екрема Імамоглу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hürriyet Daily News.

Мітинг під гаслом "Свободу Імамоглу", спочатку запланований на полудень, розпочався на годину пізніше, о 13:00.

За оцінками журналістів AFP, у заході беруть участь сотні тисяч людей. Лідер CHP Озгюр Озель заявив про 2,2 мільйона людей, які зібпались на площі у Стамбулі.

Фото: АР

Родзинкою мітингу стала промова, виголошена за допомогою штучного інтелекту, що відтворював голос Імамоглу.

"Вони можуть спробувати зупинити мене, але я вірю у вас", – сказав штучний інтелект голосом мера Стамбула.

Під час виступу на протесті Озель озвучив вимогу опозиції, аби судовий процес над Імамоглу транслювався в прямому ефірі на державному телеканалі TRT, посилюючи заклики до прозорості.

Нагадаємо, турецькі правоохоронці затримали за однією з кримінальних справ мера Стамбула Екрема Імамоглу, який представляє опозиційну Республіканську народну партію, пізніше його взяли під варту.

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні, попри заборону влади на їхнє проведення. Тим часом Республіканська народна партія затвердила висування Імамоглу кандидатом у президенти.

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